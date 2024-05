Giro d'Italia, l'olandese Kooij brucia Milan sul traguardo del Lungomare e vince la Avezzano-Napoli

Olav Kooij si aggiudica la tappa numero 9 del Giro d'Italia 2024, la Avezzano-Napoli, bruciando in volata sul traguardo del Lungomare partenopeo l'italiano Milan. La corsa è stata caratterizzata da una lunga fuga degli italiani Maestri e Pietrobon e dai tentativi nel finale del francese Alaphilippe prima e dell'ecuadoregno Narvaez poi, raggiunto proprio a pochi metri dal traguardo.

LA TAPPA - La 9a tappa del giro d'Italia, di 214 km, è partita da Avezzano in direzione Napoli, con il tradizionale arrivo sul lungomare partenopeo. Ai nastri di partenza non era presente Alexey Lutsenko, leader dell'Astana e undicesimo nella generale, alle prese da qualche giorno con una fastidiosa bronchite.

Subito protagonista il duo italiano della Polti Kometa, Maestri-Pietrobon, che si invola in fuga. Il vantaggio dei due azzurri arriva anche ai 2 minuti e mezzo e a 100 km dal traguardo il distacco del gruppone è di 1' 45''. A meno di 60 km dall'arrivo c'è una caduta che coinvolge anche Geraint Thomas, terzo in graduatoria, che però si rialza prontamente per ripartire.

La fuga di Maestri e Pietrobon finisce a meno di 30 km dall'arrivo, ripresi dal gruppo. Poco dopo Alaphilippe va all'attacco. Con lui Costiu, che però viene ripreso dal gruppo. Il francese resiste qualche altro km, prima di arrendersi al rientro del gruppo. A 7 km dall'arrivo scatta l'ecuadoregno Narvaez, ripreso a pochi metri dal traguardo, su cui trionfa l'olandese Olav Kooij in volata sull'azzurro Milan.

MONUMENTI IN ROSA A NAPOLI PER L'ARRIVO DEL GIRO - Per salutare l’arrivo del Giro, Napoli ha avvolto di rosa i suoi monumenti: il colonnato monumentale della Basilica di San Francesco di Paola in piazza del Plebiscito, il Castel dell’Ovo, il Maschio Angioino, la Fontana del Nettuno in piazza Municipio.

Anche la Marina Militare Italiana ha raccolto l’invito della Città Metropolitana a partecipare ai festeggiamenti per l’evento, illuminando di rosa il palazzo borbonico in cui ha sede il comando logistico con il suo quartier generale, l’area diventata famosa in Italia e all’estero perché set della fiction Rai “Mare fuori”.