Il rosa si intreccia con l'azzurro tra le strade di Napoli: via alla tappa del Giro d'Italia da piazza Plebiscito | FOTO

E' partita poco prima delle 13 da piazza del Plebiscito la sesta tappa del Giro d'Italia 2023 Napoli-Napoli, con arrivo sul Lungomare dopo 162 km. Festa grande in uno dei luoghi simbolo cittadini per i tanti campioni in gara nella corsa rosa.

Grandi applausi per tutti ed in particolare per Roglic, Cavendish, Uran, Thomas, per il campano Albanese, per il velocista azzurro Jonathan Milan, attuale maglia ciclamino, per Damiano Caruso, per la maglia rosa Leknessund, che ha gustato uno spicchio di pizza prima della partenza, per Evenepoel regolarmente al via dopo la brutta caduta di ieri, ma soprattutto per il campionissimo italiano Filippo Ganna, che ha voluto rendere omaggio a Diego Armando Maradona mostrando al pubblico una sciarpa azzurra con il nome del 'Pibe de Oro'.

La tappa

Il Giro arriva a Napoli per la 46esima volta. La tappa Napoli-Napoli sarà una gara breve ma intensa, con 162 km di percorso ed un dislivello di 2.800 metri.



Il tracciato di gara ricadente nel Comune di Napoli interesserà i territori delle Municipalità 1, 2, 4 e 6 e, in particolare, le seguenti strade:



Partenza: piazza Plebiscito – via Cesario Console – via Nazario Sauro – via Ammiraglio Ferdinando Acton – via Cristoforo Colombo – via Nuova Marina - - via Amerigo Vespucci – via Alessandro Volta – via Reggia di Portici – via Emanuele Gianturco – via Galileo Ferraris – via Galileo Ferraris (contromano) – rampa via Argine (contromano) – via Argine – serie rotatorie via Argine (km 0 in prossimità del confine con il comune di Cercola);

Arrivo: dal confine con il comune di San Giorgio a Cremano – via delle Repubbliche Marinare - serie rotatorie di via delle Repubbliche Marinare – sovrappasso viale 2 Giugno – sovrappasso ferrovia – via delle Repubbliche Marinare – sottopasso autostrada – via Galileo Ferraris – via Emanuele Gianturco – via Reggia di Portici (contromano) – via Alessandro Volta (contromano) – via Amerigo Vespucci (contromano) - via Nuova Marina (contromano) – via Ammiraglio Ferdinando Acton (contromano) – via Ammiraglio Ferdinando Acton – via Nazario Sauro (contromano) - via Partenope – via Francesco Caracciolo.