De Luca: "Lo stadio Collana può diventare un polo di attrazione straordinario per il Vomero"

"Per il Collana c'è ancora qualche giorno di ritardo perchè abbiamo avuto l'ennesimo ricorso da parte della società Giano, che si discuterà il 18 maggio davanti al Consiglio di Stato. Ci auguriamo, ovviamente, che la vicenda si concluda definitivamente, perchè davvero è una vergogna, per consentire alla Regione Campania di fare un investimento importante per fare una ristrutturazione completa dell'impianto". Così Vincenzo De Luca ha parlato, nel corso della consueta diretta social del venerdì pomeriggio, del futuro dello stadio Collana, impianto che presto potrebbe tornare nella disponibilità di palazzo Santa Lucia.

Il governatore campano ha illustrato i progetti futuri che ha in mente la Regione per l'impianto polisportivo vomerese: "Realizzeremo 200 posti auto al di sotto degli spalti dello stadio, decine di palestre, piscine. Può essere un polo di attrazione straordinario per il Vomero, ma anche un'occasione di riqualificazione urbanistica di quel territorio. Aspettiamo il 18, speramo che si ponga un punto fermo su questa vicenda davvero scandalosa".