Stadio Collana, la Regione Campania fissa la data per la consegna dell'impianto

Sulla base della sentenza del Consiglio di Stato n.3635 di venerdì 7 aprile 2023, la Regione Campania ha intimato alla Giano SSD a r.l. il rilascio della struttura sportiva Arturo Collana e la contestuale consegna all’Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport (ARUS) per la successiva gestione. La data fissata da Palazzo Santa Lucia per il rilascio è quella del 2 maggio 2023.

"L'ente regionale ha fornito indirizzo agli uffici della Direzione Demanio e Patrimonio e all’Agenzia regionale ARUS di recuperare al più presto l’impianto ad un’ampia fruizione pubblica, nel rispetto delle sue finalità sociali e, con una nota indirizzata alla Corte dei Conti ha espresso apprezzamento per l’attività incisiva ed efficace della Procura regionale della Corte dei Conti e della Guardia di Finanza da questa delegata, che ha consentito all’amministrazione di effettuare complesse verifiche sulla gestione del rapporto concessorio, di riscontrare le violazioni della convenzione poi contestate al concessionario, e di orientare la condotta dell’amministrazione al pieno perseguimento dell’interesse pubblico", si legge in una nota di Palazzo Santa Lucia.