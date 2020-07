Stadio Collana, arrivano i corsi di boxe e scherma

Allo Stadio Collana arrivano i corsi di scherma e boxe. Se per la disciplina di sciabola e fioretto si tratta di un ritorno, per il pugilato è un debutto assoluto nell'impianto del Vomero. Testimonial dell'iniziativa saranno il campione olimpico Patrizio Oliva e l'olimpionico Diego Occhiuzzi. I corsi partiranno non appena saranno completati i lavori, per i quali ci vorranno almeno 6-7 mesi. L'iniziatia è stata presentata dai soci della Giano, la società che ha vinto la gestione del Collana dopo una lunga querelle legale. Oltre a boxe e scherma, l'incontro è stato l'occasione per celebrare anche il ritorno dell'atletica leggera.