Potrebbe esserci un clamoroso colpo di scena nella vicenda di mercato che riguarda il centrocampista polacco del Napoli Piotr Zielinski. Il ragazzo - uno dei più longevi con la casacca azzurra, è qui dal 2016 - potrebbe restare nonostante non ci sia l'accordo per il rinnovo contrattuale con De Laurentiis, e arrivare fino alla scadenza del 2024.

Sembrava dovesse accettare un trasferimento in Arabia con contratto extra-lusso, destinazione Al Ahli. Ma secondo Raffaele Auriemma non se ne farà nulla. "Zielinski ha cambiato nuovamente idea! - scrive su Twitter il giornalista - Fino ad ulteriore e nuova decisione, pare abbia deciso di rinunciare alla cascata di soldi che gli sarebbe caduta addosso andando in Arabia. Nei due giorni di riposo raggiungerà in Polonia la moglie che ha già detto di no".