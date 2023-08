Sky - Zielinski resta, niente Arabia: adesso si tratta per il rinnovo

Piotr Zielinski giocherà nel Napoli anche nella prossima stagione. A riportare la notizia è Sky Sport, che annuncia il rifiuto definitivo da parte del centrocampista polacco alle lusinghe arabe (sponda Al-Alhi) di queste settimane.

Un tira e molla che dall'altra parte deve contare anche evidentemente una discreta apertura tra il calciatore ed il Napoli per il rinnovo del contratto del classe '94, all'ombra del Vesuvio dal 2016.

Il polacco sarà a disposizione di Rudi Garcia per la prima di campionato contro il Frosinone, mentre in queste ore si definirà probabilmente il suo nuovo accordo col club, modellato al ribasso secondo i nuovi parametri societari.

La permanenza di Piotr Zielinski a Napoli è un'operazione slegata dall'eventuale arrivo di Gabri Veiga, trattativa da più parti data come molto avanzata.

Il brindisi

Intanto il giornalista sportivo Paolo Del Genio ha riportato di un brindisi fatto ieri dal centrocampista con i suoi compagni di squadra. In realtà quello che pareva essere un addio si sta in queste ore rivelando un festeggiamento per la permanenza del centrocampista ancora in azzurro.