Caso Zielinski dopo le parole di De Laurentiis, la moglie: "Giù le mani da Piotr"

Non potevano non lasciare strascichi le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis a proposito di Piotr Zielinski, frasi che hanno non soltanto sui social dato occasione alla tifoseria di spaccarsi (con la maggior parte a sostegno del calciatore polacco), ma anche a persone vicine al calciatore di mostrare il loro disappunto.

L'esempio principale è quello di Laura Slowiak, moglie de centrocampista azzurro, che ha rilanciato su Instagram una story in cui qualcuno postava le foto di Piotr al gol di Raspadori dello 0-1 allo Stadium che segnò nei fatti il terzo scudetto dell'anno scorso. Sottolineando con la frase "giù le mani da Piotr" l'attaccamento alla maglia del giocatore.

Le parole di De Laurentiis

"Con Zielinski stiamo parlando - ha dichiarato il presidente al Corriere dello Sport - Lui ha detto che voleva rimanere a Napoli tutta la vita. Ma tra il dire e il fare c’è di mezzo che, essendo un polacco, del sole e del mare gli interessa fino a un certo punto. Forse è abituato maggiormente a certe nebbie".