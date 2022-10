Napoli, parla Zielinski: "Vogliamo trasformare i sogni della gente in realtà"

"Siamo un’ottima squadra. C’è tutto per fare bene, lo stiamo dimostrando ma stiamo solo all’inizio. Sono sicuro che la squadra farà tutto il possibile per trasformare i sogni in realtà. Il sogno della gente che tifa Napoli è che la “S” di Spalletti sia quella dei sogni”. Così Piotr Zielinski in una lunga intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli.

Il centrocampista azzurro ha parlato dello straordinario momento del gruppo dopo la strabiliante vittoria sull'Ajax: "Non è male per essere un progetto nuovo, i nuovi giocatori hanno subito dato il loro contributo. La società ha fatto un ottimo lavoro, sono andati via giocatori importantissimi, ne sono arrivati dei nuovi poco conosciuti che hanno dato però subito il loro grande contributo”.

Zielinski ha poi parlato del suo momento personale: ”Sto facendo bene, ma si può ancora migliorare. Spero che questa stagione diventerà top e di fare tantissimi gol e assist. Ma la cosa importante è aiutare la squadra per ottenere grandi risultati".