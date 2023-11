Calciomercato Napoli - Marotta su Zielinski: "Per ora nessun approccio. Starà a lui decidere il suo futuro"

L'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta, parlando di calciomercato ai microfoni di Dazn, ha risposto anche ad una domanda sull'accostamento del nome di Piotr Zielinski al club nerazzurro: "Quando si parla di svincolati bravi come lui, i nomi vengono abbinati sempre a club come il nostro, ma per ora non c'è nessun approccio. Monitoriamo sempre il mercato e vedremo se ci saranno occasioni. Starà a lui decidere il suo futuro con il Napoli".

In precedenza, sempre ai microfoni di Dazn, il ds del Napoli Mauro Meluso si era detto fiducioso sulla permanenza del centrocampista polacco all'ombra del Vesuvio: "Lui vuole restare, lo dimostra con i fatti. Stiamo lavorando perchè ciò accada, sono fiducioso".