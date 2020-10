Zielinski, la moglie sui social: "Piotr sta meglio e comincia ad allenarsi a casa"

Laura Slowiak, moglie di Piotr Zielinski, ha aggiornato tifosi e follower sulle condizioni del marito, risultato venerdì scorso positivo al Coronavirus.

“Ringraziamo tutti per il sostegno – scrive Laura su Instagram - . Piotr comincia a sentirsi meglio, ha già recuperato le forze. Piano piano comincia ad allenarsi a casa. I miei risultati sono ancora negativi e spero che rimangano tali".

"Fate attenzione perché questa non è un’influenza normale ed incrociate le dita per Piotr per una pronta guarigione", conclude la moglie del centrocampista del Napoli.