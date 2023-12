Zielinski, giorno importante: è diventato cittadino italiano

Giornata importante per il calciatore del Napoli Piotr Zielinski. Come ha scritto sui social il sindaco di Giugliano Nicola Pirozzi, infatti, "Piotr Zielinski è ufficialmente un cittadino Italiano ed ha scelto la nostra bellissima fascia costiera come residenza durante la sua esperienza da calciatore del Napoli".

"Non lo nascondo, mi sono emozionato ed è stato un onore consegnare la cittadinanza italiana ad un cittadino giuglianese che ci riempie di orgoglio", ha aggiunto Pirozzi parlando della cerimonia che si è svolta oggi nella sede del Comune di Giugliano, al corso Campano. Poi sono saliti al settimo piano dell'edificio dove dall'alto il giocatore azzurro ha potuto ammirare la città dove vive oramai da anni.

"Forza campione, da questo momento sei ufficialmente un cittadino italiano e Giugliano sarà sempre casa tua", ha concluso il sindaco giuglianese. Al calciatore del Napoli Pirozzi ha anche consegnato una copia della Costituzione italiana.