Napoli, Zielinski lascia il ritiro della nazionale polacca: diagnosticata l'angina

Non arrivano buone notizie dalla Polonia per il Napoli. Piotr Zieli?ski ha lasciato il ritiro della sua nazionale a causa di un problema fisico. Il medico della rappresentativa polacca - come rende noto la federazione attraverso il proprio sito ufficiale - ha diagnosticato al centrocampista azzurro l'angina.

" Nonostante le cure immediate, le condizioni del giocatore non sono migliorate abbastanza da consentirgli di prendere parte all'allenamento e alla partita di martedì contro la Lettonia", informa la Polonia. Pertanto Zielinski rientra a Napoli, con le sue condizioni che saranno valutate dallo staff medico del club partenopeo.