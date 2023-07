Zielinski polemico: "Discontinuo? Per chi non capisce di calcio". Sirene arabe per il polacco?

Potrebbe non essere un caso la story polemica - molto insolita per lui - che Piotr Zielinski ha pubblicato su Instagram in queste ore. Il centrocampista polacco, azzurro dal 2016, ha infatti postato un'immagine dei suoi allenamenti e scritto la frase "per quelli che NON capiscono di calcio...discontinuo".

Non è chiaro con chi ce l'avesse, se con suoi detrattori o col suo club. Quello però che si sa è che la trattativa con i partenopei per il rinnovo (contratto in scadenza 2024 al momento) è complessa, soprattutto alla luce dello stipendio di 3.5 milioni annui che percepisce il calciatore.

Ed ecco che così si è fatto avanti il club arabo Al-Ahli, che pare abbia offerto 25 milioni al Napoli e 35 in 3 anni al calciatore. Che Zielu raggiunga Mendy e Firmino in Arabia?