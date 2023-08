Calciomercato Napoli, dalla Francia: "Gli azzurri riattivano la pista Zhegrova. Pepè può sostituirlo al Lille"

Il Napoli avrebbe 'riattivato' la pista che porta a Edon Zhegrova, 24enne esterno d'attacco del Lille e della nazionale kosovara che potrebbe sostituire in azzurro Hirving Lozano in caso di addio del messicano.

A parlarne dalla Francia è "Jeunesfooteux", secondo cui il club francese, nel caso in cui Zhegrova dovesse alla fine approdare in Italia, potrebbe pensare ad un clamoroso ritorno. Si tratta di Nicolas Pepè, vecchia conoscenza anche del Napoli che lo trattò a lungo nell'estate del 2019 prima del suo approdo all'Arsenal. Ed è proprio dal club inglese che l'esterno d'attacco ivoriano potrebbe separarsi nelle prossime settimane, dopo aver giocato nell'ultima stagione in prestito al Nizza.