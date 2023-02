Ufficiale - L'ex Napoli Zdenek Zeman torna in panchina a 75 anni

Zdenek Zeman torna in panchina a 75 anni. Il boemo è stato, infatti, ufficialmente presentato come nuovo tecnico del Pescara, squadra che milita nel campionato di Serie C.

Per l'ex allenatore del Napoli si tratta della terza esperienza sulla panchina degli adriatici. Il nuovo esordio è previsto sabato prossimo in campionato contro la Juve Stabia.