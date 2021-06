Zdenek Zeman ospite al Campania Teatro Festival: l'evento a Capodimonte con l'ex tecnico del Napoli

Ci sarà anche Zdenek Zeman tra i protagonisti del Campania Teatro Festival 2021. L'ex tecnico del Napoli sarà ospite della sezione SportOpera a cura di Claudio Di Palma e Vesuvioteatro.

L'appuntamento è per venerdì 25 giugno alle 19 nel Giardino dei Principi (Porta Grande) del Museo e Real Bosco di Capodimonte.

L’incontro con l'allenatore boemo, tra calcio e teatro, tra racconto e riflessione, tra lettura e conversazione e tra divertimento e sacro, s’intitola “Iocari serio – con Zeman, sul calcio-spettacolo”, ed è a cura di Gennaro Ascione.

Queste le parole di Zeman: "Esiste una soglia tra quello che si fa in allenamento e quello che si fa in campo, e quando si va in campo è come andare in scena: si va a fare lo spettacolo per il pubblico che viene a vedere la partita. Tu sai che devi trasmettere qualcosa, il tuo dovere è dare delle emozioni. E io so come dare emozioni attraverso il calcio".