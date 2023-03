Napoli, nella sconfitta la nota lieta arriva da Zedadka

In una serata non positiva per la sconfitta interna contro la Lazio, la nota lieta per il Napoli arriva da Zedadka. Dopo aver incassato i complimenti e gli elogi di Spalletti nei giorni scorsi, l'esterno algerino ha fatto il suo esordio in Serie A venerdì sera contro i capitolini, subentrando nel finale del match a Olivera.

Zedadka, 22 anni, ha giocato lo scorso anno in prestito allo Charleroi in Belgio.

"Dispiaciuto del risultato, ma orgoglioso di avere potuto fare i miei primi minuti in Serie A con questa maglia nel nostro stadio. Grazie per il vostro sostegno infinito. Forza Napoli sempre", il post pubblicato dall'azzurro su Instagram.