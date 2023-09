Calciomercato Napoli, ufficiale la cessione di Zedadka: "Sono arrivato da ragazzino e riparto da uomo"

Karim Zedadka lascia il Napoli. L'esterno di centrocampo algerino è un nuovo giocatore dello Swift Hesper. Ad ufficializzare l'acquisto del 23enne è stato il club lussemburghese sul proprio sito.

Il giocatore, con un post sui social, ha voluto salutare l'ambiente azzurro: "Cari tifosi, grazie per i momenti indimenticabili che mi avete fatto vivere. Porterò con me questi ricordi per sempre. Sono arrivato da ragazzino e riparto da uomo, 6 anni dopo, imparando giorno dopo giorno dai più forti. Grazie ai miei compagni di squadra, allenatori, staff e tutta la società per aver contribuito al mio percorso e alla mia crescita. Vi auguro tutto il meglio per il futuro. Forza Napoli sempre".