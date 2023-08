Calciomercato Napoli, l'agente di Zanoli: "Sei club interessati a lui. Vuole giocare, ma gli azzurri non vogliono darlo"

"Alessandro sta vivendo un momento molto complicato. È un giocatore ancora giovane e come tale deve crescere giocando, provando a fare un percorso. Qualitativamente è anche un patrimonio del calcio italiano nel suo ruolo, nella Sampdoria l'anno scorso lo ha dimostrato. Purtroppo ci troviamo in una situazione complicatissima, ci sono sei squadre interessate a Zanoli e il Napoli non vuole darlo. Questo può essere legittimo, ma lui è un giovane e guadagna come un calciatore di Lega Pro senza troppa possibilità di crescere e se il Napoli chiude la porta a prescindere, senza darti neanche opportunità di parlare, diventa un problema di gestione e di professionalità nei confronti di un ragazzo che, educatamente, chiede di andare a giocare. Il Napoli dovrebbe considerare anche il proprio interesse patrimoniale e non tenere ai margini un proprio patrimonio tecnico". Così Alessandro Moggi, agente del terzino del Napoli Alessandro Zanoli, ha parlato del futuro del suo assistito ai microfoni di Tuttomercatoweb.

"E' il vice di Di Lorenzo che gioca tutte le partite"

"Lui è il vice Di Lorenzo e basta guardare le statistiche per capire che gioca tutte le partite. Un conto è farlo a trent'anni con una carriera strutturata alle spalle e dopo certi contratti, un altro a venti quando sei in rampa di lancio e hai dimostrato un livello diverso rispetto a tanti altri. Ci lamentiamo che il calcio italiano non ha talenti, ma se non consentiamo a giocatori come Zanoli di esprimersi, senza mezza apertura o un confronto, senza neanche riceverci per parlare, diventa una questione differente da una scelta tecnica o societaria. Il Napoli si espone in maniera dura su tutto, abbiamo visto la questione della clausola di Spalletti con la FIGC, il loro posizionamento è totalmente individualista all'interno del sistema e pensano di poter fare come vogliono in tutto. Zanoli ha un contratto e naturalmente deve rispettarlo ma sta chiedendo solo di andare a giocare e non di stare a fare lo spettatore al Maradona. Ma confrontarsi con chi non ti dà la possibilità diventa un boomerang... Così è impossibile poter dimostrare qualcosa, è una situazione davvero molto brutta. E incide pure sulla psiche del ragazzo, è preoccupato. La sua permanenza sarebbe volontà di Garcia? Ho provato a dialogare ma non mi viene data possibilità di farlo. De Laurentiis mi ha risposto in maniera molto sgarbata, ho i messaggi a testimoniarlo: Zanoli non si muove, a prescindere, senza che io abbia maniera di spiegare. Non so da chi parta l'idea, però credo che lui sia legittimato a ritenere ingiusto rimanere a fare lo spettatore quando ci sono sei società disponibili a prenderlo e pagare, sia in prestito che a titolo definitivo: il fatto che per loro non ci sia possibilità di procedere, esce dai canoni della normalità", ha concluso Moggi.