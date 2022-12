Zaniolo al Napoli, voci e smentite su un'offerta azzurra per il romanista

Se ne parlava già la scorsa primavera, quando a farlo era il Corriere dello Sport. Adesso è per la Gazzetta dello Sport che il romanista Nicolò Zaniolo sarebbe nel mirino del Napoli.

Uomo-mercato non sempre in sintonia con i giallorossi, secondo "la rosea" sarebbe oggetto dei desideri di Spalletti e De Laurentiis, pronto addirittura ad un'offerta di 30 milioni.

Venerato (Rai) e Alvino però smentiscono. Secondo il primo Zaniolo sarebbe entrato in una discussione più che altro relativa a Demme, ma che non è destinata ad andare da nessuna parte. Per Alvino invece semplicemente si tratta di una mossa del procuratore del calciatore per muovere un po' le acque intorno al suo assistito.