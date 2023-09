Youth League, sconfitta di misura all'esordio per il Napoli in Portogallo

Sconfitta di misura per il Napoli nell'esordio della Youth League 2023/2024. Gli azzurri di mister Andrea Tedesco sono scesi in campo alla "Cidade Desportiva do Sporting Clube de Braga" dove hanno perso per 1-0 contro i padroni di casa. Decisiva una rete di Noro dopo circa 10 minuti di gioco.

La squadra partenopea ha avuto più occasioni per siglare il gol del pareggio, infrangendosi sull'opposizione dell'estremo difensore avversario Carvalho.

Questa la formazione scesa in campo: Turi; Peluso, Mazzone, D'Avino, Di Lauro, Gioielli, Russo (68' Mutanda), De Chiara (60' Schiavo), Malasomma (60' Lorusso), Vigliotti (68' Raggioli), Vilardi. All. Tedesco.