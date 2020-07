L'insolita scena sul lungomare partenopeo: Younes palleggia con un bambino (VIDEO)

Di solito i calciatori professionisti, specialmente quelli del Napoli, fanno una vita lontana anni luce dai fulcri della città, in luoghi blindati, lontani dal frastuono e dalla popolazione. Per questo sorprende il video pubblicato dal calciatore del Napoli Amin Younes, ex nazionale tedesco, apprezzato molto da Gattuso anche per l'impegno nonostante non sia tra i titolarissimi. Younes ha pubblicato sui suoi social un video nel quale lo si vede palleggiare con un ragazzino napoletano (fortissimo, peraltro): "Semplicemente meraviglioso", scrive Younes, che per una sera, sul lungomare napoletano, è tornato bambino.