ANTEPRIMA - Per Younes richieste dalla Turchia: lo cerca l'Antalyaspor

Amin Younes fa parte della nutrita pattuglia azzurra che si è radunata nelle ultime ore a Castel di Sangro agli ordini di Gattuso per il ritiro precampionato. L'esterno tedesco, però, potrebbe presto lasciare la comitiva partenopea per trovare maggiore continuità.

L'ex Ajax ha estimatori non solo in Germania (dove il Werder Brema potrebbe pensare a lui in caso di addio a Rashica), ma anche in Turchia.

Secondo quanto riferisce "Fotomac", infatti, l'Antalyaspor sarebbe interessato a rilevare l'esterno del Napoli con la formula del prestito.