Calciomercato Napoli - Un centrocampista del Leicester nel mirino azzurro?

Con la retrocessione del Leicester in seconda divisione molte potrebbero essere le occasioni di mercato in estate per le squadre interessate a pescare tra le fila del club inglese. Tra i profili più interessanti in seno alla rosa dei 'foxes' c'è il centrocampista Wilfred Ndidi.

Il nazionale nigeriano, mediano di sostanza, fisicità e resistenza, sarebbe finito nel mirino del Napoli, stando a quanto riferisce FootMercato. Il club azzurro è alla ricerca di rinforzi nel reparto nevralgico del campo in virtù delle sempre più probabili partenze di Ndombele e Demme e della necessità di reperire calciatori in grado di far tirare il fiato, di tanto in tanto, ad Anguissa e Lobotka.

Ndidi, 26 anni, ha ancora un anno di contratto con il Leicester e potrebbe liberarsi nei prossimi mesi ad un prezzo più che ragionevole. Il compagno di nazionale di Osimhen ha collezionato in questa stagione 27 presenze in Premier League.