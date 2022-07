Calciomercato - Dal Brasile: "Offerto Wendel al Napoli"

Per il centrocampo del Napoli spunta il nome di Wendel dello Zenit San Pietroburgo. Secondo quanto riferisce dal Brasile "Coluna do Fla", il 25enne mediano sarebbe stato offerto al club partenopeo dall'impresario Fransergio Ferreira, oltre che agli inglesi dell'Everton.

Il nome di Wendel è stato accostato nelle ultime settimane anche al Flamengo, per un ritorno in patria. Il centrocampista, però, sembra avere ancora mercato in Europa e potrebbe dunque restare nel Vecchio Continente, magari lasciando il club russo con la formula del prestito annuale.

Centrocampista centrale dotato di grande resistenza fisica, Wendel in carriera ha vestito anche le maglie di Fluminense e Sporting Libsona, prima di approdare a San Pietroburgo.