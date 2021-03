CALCIOMERCATO - Napoli tra le squadre favorite per Vlahovic secondo i 'bookies'

Secondo le quote di Sisal Matchpoint gli azzurri sarebbero tra le società più accreditate per aggiudicarsi il talentuoso attaccante della Fiorentina in caso di addio ai viola

Le straordinarie prestazioni degli ultimi mesi e l'enorme potenziale mostrato per il futuro, fanno di Dusan Vlahovic uno dei possibili protagonisti del prossimo calciomercato estivo italiano.

L'attaccante della Fiorentina sta impressionando tutti a suon di gol e tante squadre lo hanno già messo nel mirino per i prossimi mesi.

Secondo le quote di Sisal Matchpoint, tra le favorite per aggiudicarsi il 21enne serbo, in caso di addio ai viola, ci sarebbe anche il Napoli.

L'evento più probabile resta al momento la permanenza per un'altra stagione in riva all'Arno (quota 2,50). In caso di cessione le destinazioni più accreditate sono Milan, Real Madrid e Roma (a quota 7,50) e il Napoli appunto a 9,00.