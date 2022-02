Il Napoli festeggia i 90 anni di Vinicio: "Quando siete in campo, ci sono anche io con voi" | VIDEO

Il Napoli festeggia i 90 anni di Luis Vinicio. Il mito de ‘O Lione rivive all’SSC Napoli Konami training center, per una visita suggestiva ed emozionante. Luciano Spalletti e la squadra hanno accolto l'ex attaccante ed allenatore azzurro con un enorme abbraccio presso il centro tecnico di Castel Volturno, donandogli una maglia celebrativa con il numero 90.

Vinicio, commosso ed entusiasta, ha raccontato il suo infinito legame con Napoli e la napoletanità: "Mi sento napoletano al cento per cento, questa città mi ha dato una felicità incredibile, questa è come se fosse casa mia. Io sono nato in Brasile ma in questa città ho vissuto gli anni più belli della mia vita. Il mio cuore batte sempre forte quando sono a Napoli e quando la squadra va in campo io mi sento di giocare sempre con voi con la maglia azzurra".

Le immagini tratte dal canale ufficiale Youtube della Ssc Napoli.

Il Napoli via Twitter ha poi voluto augurare buon compleanno anche ad un'altra leggenda della storia azzurra, Dino Zoff, che compie oggi 80 anni.