Comune nel napoletano dedica la villa comunale alla storia del Napoli

Panchine letterarie dedicate ai grandi della storia del Napoli tra cui, neanche a dirlo, Diego Armando Maradona e murales dedicati ai grandi protagonisti della squadra di Spalletti. Questo è quanto si potrà ammirare presso la villa comunale Don Peppino Cerullo inaugurata nella giornata di martedì a Calvizzano, nel napoletano.

"Mi sono commosso. Ci siamo commossi tutti. Tantissimi cittadini, nonostante la pioggia e il maltempo, hanno festeggiato l’inaugurazione della villa comunale Don Peppino Cerullo, dedicata alla storia del Calcio Napoli. Un fiume di persone. Una marea di entusiasmo e di gioia per la statua di Diego Armando Maradona, per le panchine letterarie dedicate ai grandi calciatori della storia del club partenopeo e per i 7 murales realizzati per i nostri beniamini odierni. La bellezza è contagiosa, riempe l’animo e porta felicità. Mostrare un’opera d’arte per Diego alla presenza di suo figlio Diego Armando Maradona Junior è stato bellissimo", ha scritto il sindaco di Calvizzano Giacomo Pirozzi in un lungo post su Facebook.