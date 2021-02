Vieri attacca De Laurentiis: "Al posto di Rino Gattuso mi sarei dimesso. Non si può lavorare così"

Christian Vieri difende Rino Gattuso, che sta vivendo una situazione non facile nel Napoli, tra critiche e voci del possibile successore. Durante la diretta streaming di Bobo Tv l'ex compagno di squadra in nazionale e al Milan di Gattuso ha affermato: "Ma cosa fanno a Napoli? De Laurentiis cosa fa? Ha chiamato Benitez e sembra che ne abbia sondati altri tre o quattro? Rino è bravo, al suo posto avrei dato le dimissioni. Non si può lavorare così. Prima gli volevano far firmare il rinnovo del contratto e poi dopo un paio di settimane si mette a chiamare altri allenatori. Quest'anno Rino non ha mai avuto Osimhen e Mertens".

Vieri si riferisce in particolare alle presunte covi di contatti tra il club azzurro, Benitez (probabilmente come direttore tecnico) e altri allenatori (come Juric e forse Italiano).