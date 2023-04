Frank Anguissa ringrazia per l'affetto i tifosi del Napoli via social. Il centrocampista, come tanti suoi compagni, ha pubblicato in alcune storie su Instragram, le immagini dei festeggiamenti a Capodichino. In un video con le immagini del fiume di supporters il camerunense scrive "Grazie ragazzi" con una serie di cuori azzurri.