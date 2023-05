Compleanno De Laurentiis: gli auguri di Lavezzi, Hamsik, Cannavaro, Di Lorenzo e altri | VIDEO

Compleanno speciale per Aurelio De Laurentiis, il primo da campione d'Italia in carica, che ha festeggiato ieri 74 anni. In un video condiviso dal presidente del Napoli sui social, tutti i messaggi di auguri di ex azzurri come Lavezzi, Hamsik, Cannavaro, del capitano Giovanni Di Lorenzo e di tanti artisti come Carlo Verdone, Alessandro Siani, Clementino, Salvatore Esposito.

"Ho ricevuto tantissimi messaggi di auguri e di affetto per il mio compleanno. Ringrazio tutti. Voglio anche condividere con voi questo video che alcuni amici mi hanno regalato. Grazie ancora", ha scritto il patron azzurro su Twitter.