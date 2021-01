Positivo al Covid, Victor Osimhen e la festa senza mascherina

Victor Osimhen, attaccante nigeriano del Napoli, è riusltato positivo al Coronavirus. La scoperta a Napoli dopo il tampone dal rientro dall'estero.

Il calciatore era in Belgio per la fisioterapia alla spalla lussata e il 22 dicembre avrebbe partecipato a una festa in suo onore riportata dal profilo Instagram di un noto artista locale che ha partecipato al party. Nella sala tante persone, tutte senza mascherina e distanziamento.

Tanti i commenti critici dei tifosi azzurri in queste ore sui social in un periodo in cui le restrizioni Covid imporrebbero comportamenti più attenti.

Positivo al Covid: il comunicato del Napoli

"La SscNapoli comunica che il calciatore Victor Osimhen è risultato positivo al tampone naso-faringeo molecolare effettuato ieri pomeriggio al suo rientro dall’estero. Il calciatore è asintomatico e non ha incontrato il gruppo squadra".