Vialli, il saluto di Raspadori: "Penso che tu non voglia che noi piangiamo. E' stato un onore conoscerti"

Tra i calciatori della Nazionale che hanno voluto ricordare Gianluca Vialli con un messaggio c'è anche l'attaccante del Napoli Giacomo Raspadori.

"Penso che tu non voglia che noi piangiamo. Solo i bei ricordi possono alleviare il dolore. Sono grato dei momenti in cui ho potuto condividere la tua presenza", scrive il calciatore azzurro in una storia su Instagram.

"Sarai sempre un esempio per tutti. E' stato un onore averti conosciuto", conclude Raspadori.