Verona-Napoli 1-2, la doppietta di Osimhen rilancia gli azzurri

Il Napoli rialza la testa e sbanca Verona con due goal di Victor Osimhen, l'unico uomo che in questo momento sembra vedere la porta con regolarità. Scelte coraggiose quelle di Spalletti, che tiene fuori Lorenzo Insigne e Piotr Zielinski, di certo non due qualunque

Primo tempo

E' un Napoli più aggressivo e voglioso rispetto alle ultime uscite quello che scendo in campo al Bentegodi di Verona. L'uomo in più a centrocampo permette alla squadra di spalletti di conquistare più palloni e di rischiare meno in difesa. Lozano e soprattutto Politano sembrano in buona giornata ed è proprio da un'iniziativa sulla destra del numero 21 che nasce il vantaggio azzurro. Sul cross dalla destra di Politano irrompe di testa, con tutto il suo strapotere fisico, Victor Osimhen che batte Montipò per l'1-0.

L'attaccante nigeriano si lancia come un assatanato su ogni palla e il Napoli prova ad allungare con un sinistro a giro di Fabian Ruiz, ma il portiere veronese vola alla sua destra a respingere. Il Verona, dal canto suo, non riesce a fare il suo solito gioco e sembra soffrire il pressing degli azzurri. Disinnescato il tridente scaligero composto da Simeone, Caprari e Barak, 35 goal in tre, che non ha mai trovato la via della porta.

Il primo tempo si chiude con il vantaggio meritato degli uomini di Spalletti, legittimato non solo dalle occasioni ma anche dal predominio territoriale.

Secondo tempo

Come spesso accaduto in tempi recenti l'inizio del secondo del tempo del Napoli ha destato più di una preoccupazione. Dopo 5 minuti, un'incomprensione tra Ospina e la difesa quasi spiana la strada al pareggio di Ceccherini, con il portiere colombiano che resta anche infortunato alla mano per qualche minuto. Solo pochi secondi e il gioco viene fermato nuovamente per un infortunio alla spalla di Victor Osimhen, fortunatamente senza conseguenze.

L'Hellas, però, mostra un'aggressività diversa rispetto ai primi 45 minuti e la partita diventa più brutta e agonisticamente cattiva. Spalletti capisce l'antifona e corre ai ripari. Richiama Politano e Lozano e manda sugli esterni Insigne ed Elmas. I due non incidono particolarmente, ma in campo qualcosa cambia e al 70esimo il Napoli raddoppia. Su una rimessa laterale battuta dal Napoli sull'out di destra, Ceccherini si addormenta e si lascia scappare Di Lorenzo: cross basso al centro e piattone vincente di Osimhen.

La gioia dura appena cinque minuti, perché il Verona accorcia le distanze con Faraoni servito con un cross dalla sinistra. La partita torna furiosa e il Napoli accusa il colpo. Inizia un monologo del Verona, con il Napoli che non sembra più capace di reagire. Gli scaligeri arrivano facilmente al cross. La sorte sembra sorridere però agli azzurri perché prosegue il pomeriggio nero di Ceccherini che becca il secondo giallo per un veniale fallo di mano a centrocampo. Verona in dieci quando mancano sette minuti più recupero alla fine.

Forte dell'uomo in più, il Napoli sfiora il terzo goal con Elmas servito ancora da Di Lorenzo, ma è bravo Montipò a respingere. Poco dopo, Mario Rui si sposta la palla sul destro e fa partire un gran tiro da fuori area che si stampa all'incrocio dei pali. Girandola di cambi per i sei minuti di recupero. Spezzone di gare anche per Zielinski e Petagna, con quest'ultimo che trova anche il tempo di infortunarsi (lo sostituirà Ghoulam). Finale convulso ma senza stravolgimenti con Faraoni che prima si fa ammonire per un fallo di mano e poi riceve il rosso dall'arbitro Doveri per proteste.

Il Napoli vince e si porta momentaneamente al secondo posto, a 60 punti (-3 dal Milan, +4 dalla Juve), in attesa della partita dell'Inter, che in caso di vittoria attuerebbe il controsorpasso. "Una risposta forte dopo la sconfitta con il Milan - le parole di Osimhen a Dazn a fine gara - Per credere nello scudetto dobbiamo vincerle tutte. I goal? Mi sto allenando tanto in allenamento per i colpi di testa".