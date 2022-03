Da Verona le coordinate di Napoli per i missili russi

Una parte del tifo veronese non si smentisce mai. A poche ore dalla partita di Serie A che vedà di fronte Verona e Napoli, ennesimo episodio di razzismo da parte dei sostenitori dell'Hellas. In città è comparso uno striscione con la bandiera russa e dei numeri che indicano precise coordinate. A spiegare il messaggio è lo scrittore Maurizio De Giovanni: "Per chi non lo sapesse, sono le coordinate della mia città. Sempre ammirevolmente pronti a cogliere elementi di stretta attualità per rinnovare la propria profonda idiozia razzista. Solo per farci capire con un plastico esempio a che punto può arrivare l’imbecillità (sub)umana, e come in un cervello troppo angusto possano mescolarsi cose molto serie e fesserie".