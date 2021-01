Napoli, le ultime da Castel Volturno: lavoro personalizzato in palestra per Mertens

Il Napoli ha ripreso gli allenamenti questa mattina al training center di Castel Volturno, in vista della difficile trasferta in campionato contro il Verona, in programma domenica prossima.

Gli azzurri scenderanno in campo al Bentegodi contro l'Hellas di Juric, con calcio d'inizio alle ore 15,00.

Dries Mertens ha svolto quest'oggi lavoro personalizzato in palestra.