Verona-Napoli, le formazioni ufficiali: fuori Insigne e Zielinsky

Verona e Napoli hanno diramato le formazioni ufficiali per il match di Serie A del 13 marzo, valevole per la 29esima giornata di campionato. Cambia molto Luciano Spalletti, sia in termini di uomini che di schemi. Fuori Insigne e Zielinsky, opachi nelle ultime uscite, dentro Anguissa e Lozano e passaggio al 4-3-3. Nel Verona rientra Barak, che completerà l'attacco con Caprari e Simeone.

HELLAS VERONA: Montipò; Ceccherini, Gunter, Sutalo; Depaoli, Tameze, Ilic, Faraoni; Caprari, Barak; Simeone. Allenatore: Igor Tudor

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz, Zambo Anguissa; Politano Osimhen, Lozano. Allenatore: Luciano Spalletti