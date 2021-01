Trasferta insidiosa per gli azzurri al Bentegodi

Il Napoli torna in campo domenica pomeriggio in campionato per riscattare la sconfitta nella finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus.

Gli azzurri affronteranno il Verona di Juric al Bentegodi, con calcio d'inizio alle ore 15,00.

Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Serie A e su Sky Sport canale 251, e in diretta streaming su Sky go.