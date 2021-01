Verona-Napoli, Gattuso: "La responsabilità è mia, regaliamo tantissimo"

Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Verona: "Quando non si vince la responsabilità è sempre dell'allenatore. Le scelte le faccio io. Dispiace per come è andata la partita. Nel primo tempo abbiamo creato 4/5 palle gol, potevamo chiuderla. Nel secondo tempo ci siamo fatti mangiare. Abbiamo perso palle in uscita. Sapevamo che squadra affrontavamo. Se uno gioca il calcio che piace a loro, si esaltano. Bisogna andare avanti e pulirci un po' la testa. In questo campionato tutti hanno alti e bassi".

"Siamo contenti che oggi sono entrati Mertens e Osimhen, sono fermi da tanto tempo. Purtroppo è da tanto che facciamo regali agli avversari. Io mi aspetto quello che prepariamo durante la settimana. Nel secondo tempo abbiamo fatto cose che non dovevamo fare. Il veleno? Non si compra al supermercato e non è che solo nominandola, la metti nei giocatori. Oggi ci siamo snaturati, non abbiamo palleggiato. Il problema è che abbiamo preso tutti i gol uguali. Non è una questione di modulo. Regaliamo tantissimo. La nostra ambizione è di tornare in Champions League, ma non possiamo fare prestazioni come queste", ha aggiunto Gattuso.