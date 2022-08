Verona-Napoli, esulta De Laurentiis: "Ottima la prima! Bravissimo Spalletti!"

Aurelio De Laurentiis esulta per il rotondo successo del Napoli alla prima di campionato in casa del Verona. Il patron azzurro, al termine del match del Bentegodi, ha voluto esprimere la sua soddisfazione via Twitter.

"Ottima la prima! Meravigliosa prestazione della squadra!! Bravissimo Spalletti!!!", il cinguettio del patron azzurro.