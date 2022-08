Napoli, Spalletti in conferenza: "Faremo innamorare di nuovo i tifosi" | VIDEO

"Sono convinto che questa squadra farà innamorare ancora i propri tifosi e tutti coloro che hanno a cuore le sorti del Napoli". Così Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa a Castel Volturno a due giorni dal debutto in campionato a Verona.

"Quando sono arrivato l'anno scorso, appena ho conosciuto De Laurentiis, mi è stato prospettato un Napoli di transizione che tornasse in Champions, che giocasse un buon calcio e che potesse ringiovanire la rosa col tempo. Gli obiettivi sono stati centrati e il percorso è iniziato bene. Adesso si parla di un Napoli che ha perso calciatori importanti e forti che hanno caratterizzato gli ultimi anni. Ma sono anche arrivati elementi nuovi e di grande futuro. Ciò non toglie che dobbiamo subito essere pronti a gettare le basi e fare risultati immediati. Essere l'allenatore di questo ciclo del Napoli è una responsabilità che mi assumo volentieri e che mi stimola tantissimo. Non posso certo assicurare nulla in termini di obiettivi, ma posso certamente dire che la nostra ambizione deve restare alta. Sia per la passione della città che per l'importanza di questa maglia", ha aggiunto Spalletti.

La conferenza stampa integrale di Spalletti tratta dal canale Youtube ufficiale della Ssc Napoli: