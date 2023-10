Verona-Napoli, Garcia: "Potevamo fare più gol. Ora sarà importante fare risultato a Berlino"

"Non esiste partita perfetta. Potevamo fare più gol, anche se ne avremmo potuto prendere un altro se non ci fosse stato Meret. Ora martedì sarà importante fare risultato a Berlino in Champions League, per poi pensare alla sfida con il Milan". Così Rudi Garcia ha parlato in conferenza stampa al termine di Verona-Napoli.

Il tecnico azzurro ha spiegato anche l'assenza di Elmas: "E' tornato dalla nazionale con un fastidio. Abbiamo fatto di tutto per recuperarlo e portarlo almeno in panchina, ma era rischioso. Così come non ho voluto rischiare Olivera".

Chiusura sulla presenza di De Laurentiis a Castel Volturno: "Lui è stato con noi per circa 25 giorni durante il ritiro. Poi, come ha spiegato, ha avuto degli impegni essendo un imprenditore. Ora è tornato a stare vicino alla squadra ed è un bene, perchè non accade in tutti i club".