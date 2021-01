Disastro Napoli, gli azzurri cadono in malo modo a Verona

Non basta un gol di Lozano dopo appena 10 secondi di gioco. Gli azzurri incappano in un'altra brutta sconfitta con una pessima prestazione

Ancora una sconfitta in campionato per il Napoli, la sesta in 18 partite disputate. Gli azzurri, dopo la bruciante sconfitta di mercoledì scorso in Supercoppa contro la Juve, cadono anche a Verona per 3-1. E dire che la partita era iniziata come meglio non si poteva, con il gol di Lozano dopo appena 9 secondi di gioco, terza rete più veloce della storia del campionato di Serie A.

Gli uomini di Gattuso, però, dopo aver fallito il raddoppio, hanno dilapidato per strada il vantaggio, con una prestazione disastrosa e preoccupante. Dopo il pareggio nella prima frazione con Di Marco, autore di un clamoroso errore sul gol azzurro, i padroni di casa dilagano nella ripresa con le reti di Barak prima e Zaccagni poi.

Da segnalare l'ingresso di Osimhen, tornato in campo dopo oltre due mesi dall'infortunio. In classifica i partenopei scivolano in sesta posizione, ma l'ennesimo campanello d'allarme suonato oggi deve far riflettere tutti, in primis la società e l'allenatore. La condizione fisica e psicologica esibita dalla squadra al Bentegodi lascia davvero molto perplessi.

Il tabellino del match

Hellas Verona: Silvestri, Dawidowicz, Gunter (76' Lovato), Di Marco (56' Magnani), Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic, Barak, Zaccagni (83' Bessa), Kalinic (56' Di Carmine). All. Ivan Juric

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj, Bakayoko (83' Lobotka), Demme (65' Politano), Lozano, Zielinski (83' Elmas), Insigne (60' Insigne), Petagna (65' Osimhen). A disp. Ospina, Contini, Rrahmani, Manolas, Mario Rui, Ghoulam, Llorente. All. Gattuso

Arbitro: Fabbri di Ravenna

Marcatori: 1' Lozano, 34' Di Marco, 62' Barak, 79' Zaccagni

Note: ammonito Demme, Di Lorenzo, Magnani, Koulibaly, Zaccagni.