Il Napoli inizia col piede giusto il campionato: gli azzurri rifilano una cinquina al Verona

Il Napoli inizia il campionato con il piede giusto. Gli uomini di Spalletti battono l'Hellas Verona per 5-2 al Bentegodi, conquistando i primi tre punti importanti in trasferta. Dopo un inizio in salita, con il vantaggio dei padroni di casa con Lasagna, gli azzurri ribaltano la situazione nella prima frazione con i gol di Kvaratskhelia e Osimhen. Ad inizio ripresa gli scaligeri pareggiano subito con Henry, poi il partenopei dilagano trascinati da Lobotka, il migliore in campo in assoluto. Di Zielinski, dello slovacco e di Politano i gol che chiudono il match. Da rivedere alcune cose in difesa, con Kim che deve ancora integrarsi al meglio. Fra 6 giorni l'esordio stagionale al Maradona contro il Monza.

Le scelte degli allenatori

Nessuna sorpresa tra le fila del Napoli, con Spalletti che si affida agli undici annunciati titolari alla vigilia. In porta c'è Meret, in avanti il tridente formato da Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia. Cioffi lascia Barak in panchina e si affida al duo d'attacco formato da Henry e Lasagna.

Il ricordo di Garella

Le due squadre sono scese in campo con il lutto al braccio per ricordare Claudio Garella, scomparso nei giorni scorsi. Minuto di raccoglimento prima dell'inizio del match.

Esulta De Laurentiis: "Ottima la prima! Bravissimo Spalletti!"

"Ottima la prima! Meravigliosa prestazione della squadra!! Bravissimo Spalletti!!!". Questo il tweet di Aurelio De Laurentiis al termine del match.

Il tabellino

Verona (3-5-2): Montipò, Dawidowicz, Günter, Amione (59' Retsos), Faraoni, Tameze, Hongla (67' Barak), Ilic, Lazovic, Henry (59' Piccoli), Lasagna (72' Djuric). All. Cioffi

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui (83' Olivera), Anguissa, Lobotka, Zielinski (75' Zerbin), Lozano (75' Politano), Osimhen (83' Ounas), Kvaratskhelia (68' Elmas). All. Spalletti

Arbitro: Fabbri di Ravenna

Note: ammoniti Hongla, Osimhen, Armione, Kim

Marcatori: 29' Lasagna, 37' Kvaratskhelia, 47' Osimhen, 48' Henry, 56' Zielinski, 65' Lobotka, 79' Politano.