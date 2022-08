Verona-Napoli, Manfredi: "La tifoseria veronese sana prevarrà su chi inneggia a cori razzisti"

"Quando l'anno scorso un gruppo di tifosi veronesi appese quello striscione offensivo nei confronti dei napoletani, rimasi molto amareggiato ed intervenni pubblicamente. Per l'offesa ai miei concittadini e a coloro che soffrono davvero per le bombe di guerra. So, però, che Verona è una città di grande civiltà e sono certo che - anche grazie alla sensibilità della nuova amministrazione - la tifoseria sana prevarrà su chi inneggia a cori razzisti. Dobbiamo fare tutti un salto di qualità, mondo dello sport e della politica soprattutto per le nuove generazioni". Così il sindaco Gaetano Manfredi, a pochi giorni da Verona-Napoli, ha parlato del match nel corso di un'intervista rilasciata a "L'Arena".

"Sarà una grande sfida tra due squadre che esprimono da diversi anni un ottimo calcio. Per gli azzurri, è la prima occasione per mettere in mostra i nuovi calciatori tanto attesi. Da sindaco di Napoli faccio, innanzitutto, un grande in bocca al lupo al Napoli: giocatori, società e tifosi, per il nuovo campionato", ha aggiunto il primo cittadino partenopeo.

In conclusione un messaggio per il collega Damiano Tommasi, sindaco di Verona: "A Damiano, dico con affetto, dopo averlo sostenuto in campagna elettorale: fare il nostro mestiere non è facile, ma hai tutte le qualità umane e professionali per essere un ottimo sindaco di Verona".