L'aria di Verona rigenera Kvara: Napoli corsaro al Bentegodi

Il Bentegodi era lo stadio del suo esordio nel campionato italiano e del primo gol in Serie A. L'impianto veronese si conferma 'portafortuna' per Khvicha Kvaratskhelia, che torna brillante e spietato sotto porta come nella scorsa stagione, trascinando con una doppietta il Napoli al successo per 3-1 in casa dell'Hellas. Gli azzurri, reduci da due settimane non facili con tante voci sulla panchina di Garcia, non patiscono più di tanto le assenze di Osimhen e Anguissa, conquistando tre punti preziosi in trasferta in un momento importante del cammino stagionale.

Garcia sceglie Raspadori al centro dell'attacco

Giacomo Raspadori vince il ballottaggio con Giovanni Simeone per la sostituzione di Osimhen al centro dell'attacco azzurro. In difesa torna Rrahmani, con Mario Rui titolare sulla sinistra. A centrocampo, come annunciato da Garcia nella conferenza stampa di vigilia, Cajuste sostituisce Anguissa. In casa gialloblù l'ex di turno Baroni si affida in attacco all'ex Salernitana Djuric, con Ngonge e Folorunsho alle sue spalle.

Problemi anche per Elmas

Gli azzurri devono rinunciare anche ad Elif Elmas. Il macedone, reduce dal doppio impegno con la sua nazionale, ha accusato un affaticamento e si è accomodato in tribuna.

Scontri prima del match, identificati 36 tifosi azzurri | VIDEO

Il Napoli indirizza il match già nel primo tempo

Dopo un inizio non facile, con il Verona particolarmente aggressivo nei primi minuti di gioco, il Napoli con il passare dei minuti prende le misure ai padroni di casa e inizia macinare gioco, con Raspadori nelle vesti di regista offensivo che esalta il gioco di Kvaratskhelia e Politano, entrambi molto ispirati. È proprio da un'azione di Raspadori sulla sinistra che nasce il gol di Politano al 27', bravo a raccogliere in area l'invito del compagno e a battere Montipo'. Gli azzurri, ancora grazie ad una sortita di Raspadori, hanno poco dopo la grande occasione del raddoppio con Cajuste, che però si fa ipnotizzare dall'estremo difensore scaligero. Il raddoppio arriva appena prima dell'intervallo, con Kvaratskhelia che servito da Politano trafigge Montipo' in contropiede.

Nella ripresa Meret si prende la scena

Tante le occasioni da una parte e dall'altra nella ripresa. Il Napoli segna il 3-0 al 55' ancora sugli sviluppi di un contropiede orchestrato da Politano e concluso al meglio da Kvaratskhelia. L'Hellas accorcia subito le distanze con il neo entrato Lazovic, tenendo accesa la fiammella della speranza. I partenopei sbagliano tanto sotto porta e concedono una serie di palle gol ai veronesi, che trovano però sulla loro strada Meret. Il portiere friulano sale in cattedra e dice di no ai numerosi tentativi dei veneti di riaprire il match e mette i suoi guantoni sul 3-1 finale.

Esordio stagionale per Zanoli

A metà ripresa Rudi Garcia manda in campo Zanoli per Mario Rui, ammonito. Il terzino, reduce dal prestito alla Sampdoria, fa il suo esordio ufficiale in stagione, facendo dirottare capitan Di Lorenzo sulla sinistra al suo ingresso.

Garcia: "Potevamo fare più gol. Ora sarà importante fare risultato a Berlino"

Il tabellino

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Dawidowicz, Amione (dal 46' Terracciano); Faraoni, Hongla, Serdar (dal 46' Lazovic), Doig (dal 62' Tchatchoua); Ngonge (dal 46' Bonazzoli), Folorunsho; Djuric (dal 78' Henry). A disp. Berardi, Perilli, Cruz, Joselito, Saponara, Suslov, Duda, Charlys, Coppola, Mboula. All. Baroni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Natan, Rrahmani, Mario Rui (dal 66' Zanoli); Cajuste, Lobotka, Zielinski (dall'83' Gaetano); Politano (dall'83' Zerbin), Raspadori (dal 66' Simeone), Kvaratskhelia (dal 77' Lindstrom). A disp. Contini, Gollini, Demme, Olivera, D'Avino, Ostigard. All. Garcia

Arbitro: Rosario Abisso della sezione AIA di Palermo

Marcatori: 27' Politano, 43' e 55' Kvaratskhelia, 60' Lazovic

Note: ammoniti Magnani, Faraoni, Bonazzoli, Lindstrom.