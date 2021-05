CALCIOMERCATO - Verde: "Da tifoso del Napoli non potrei mai rifiutare gli azzurri"

"Il mio futuro? Per ora sono ufficialmente un calciatore dello Spezia: con la salvezza è scattato il riscatto automatico, poi si vedrà in futuro. Sono molto orgoglioso dell’esperienza che ho maturato finora, ho girato molto nonostante abbia solo 24 anni. Cercherò di affermarmi qui anche per dare stabilità alla mia famiglia, anche se il mio sogno resta quello di approdare in una big. Sono di Napoli e sono un tifoso del Napoli, se dovesse arrivare una chiamata non potrei mai rifiutare, andrei a giocarmi le mie carte". Così l'attaccante dello Spezia Daniele Verde ha parlato ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, in onda su 1 Station Radio.

"Perché ho fatto le giovanili nella Roma e non nel Napoli? Non so cosa manchi alla società di De Laurentiis a livello di settore giovanile, ma siamo in tanti ad essere andati via da giovanissimi", ha aggiunto Verde.