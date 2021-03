Ventura, la rivelazione su Insigne: "Se potessi tornare indietro..."

Nel corso di un'intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli, l'ex commissario tecnico della Nazionale Giampiero Ventura è ritornato su Italia-Svezia, match che costò agli azzurri la mancata partecipazione agli ultimi Mondiali di calcio.

Quella sfida cela un rimpianto per l'allenatore ligure, ovvero il mancato impiego di Lorenzo Insigne: "Se potessi tornare indietro metterei in campo Insigne contro la Svezia. Ho sempre fatto complimenti a Lorenzo, soprattutto nelle ultime partite. Sta giocando benissimo. Tornando indietro non avrei giocato in quella maniera, ma con il senno di poi non si va avanti. Preferisco pensare al futuro", ha rivelato Ventura.