Venezia-Napoli, gli azzurri a caccia del successo al Penzo

È il giorno di Venezia-Napoli al Penzo, match valido per la 24ma giornata di campionato. Dieci punti nelle ultime cinque partite per gli azzurri, due per i lagunari: i primi giocano per restare agganciati al treno scudetto, i secondi a quello salvezza.

Spalletti deve fare a meno dell'infortunato Lozano, oltre che degli indisponibili Anguissa e Koulibaly impegnati in Coppa d'Africa. In porta torna Ospina preferito a Meret, davanti a lui la linea difensiva a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui, in mediana Lobotka e Fabian Ruiz, poi Politano, Zielinski e Insigne alle spalle di Osimhen.

Le formazioni e gli arbitri

VENEZIA (4-3-3): Lezzerini; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Cuisance, Crnigoj, Ampadu; Johnsen, Henry, Nani. All. Zanetti.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Fabiàn Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

Ad arbitrare Maurizio Mariani di Aprilia, con assistenti De Meo e Rossi, quarto uomo Marini e al Var Nasca coadiuvato da Longo. L'ultimo precedente del fischietto laziale con gli azzurri risale al 4 dicembre scorso, quando l'Atalanta passò al Maradona per 3-2.

Prepartita

"Il Napoli deve fare il Napoli, è costruito per andare a cercare di vincere qualsiasi partita", ha caricato ieri i suoi l'allenatore del Napoli in conferenza stampa. Nel frattempo la classifica si fa particolarmente interessante per gli azzurri dopo la sconfitta dell'Inter nel derby col Milan per 2-1 e quella dell'Atalanta in casa col Cagliari sempre per 2-1.